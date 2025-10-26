वेनेज़ुएला ने अमेरिका युद्धपोत की तैनाती पर दी चेतावनी 

अमेरिकी की युद्धोन्मादी नीतियाँ दुनिया को एक और युद्ध की ओर धकेल रही है। वेनेज़ुएला के रक्षा मंत्री ने अमेरिका के यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को कैरेबियाई सागर में भेजने की प्रतिक्रिया में इसे उत्तेजक कार्रवाई और हाल की सबसे बड़ी सैन्य धमकी बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वेनेज़ुएला की सशस्त्र सेनाएँ देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

पाड्रिनो लोपेज, वेनेज़ुएला के रक्षा मंत्री, ने कहा कि हम हर दिन लगातार तैयारियों में लगे हैं ताकि देश की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और डर के बिना अपने काम को जारी रखते हैं।

उन्होंने कहा कि वेनेज़ुएला की सशस्त्र सेनाएँ अडिग, दृढ़ और देश की हर इंच ज़मीन की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

रक्षा मंत्री ने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया कि मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने के बहाने वे वेनेज़ुएला के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं।

पाड्रिनो लोपेज ने नौकाओ पर हमलों का जिक्र करते हुए इसे कैरेबियाई सागर और प्रशांत महासागर में गैरकानूनी हत्या बताया।

ये बयान उस समय आए हैं जब वेनेज़ुएला की सभी तटों पर “इंडिपेंडेंस 200” नामक बड़े पैमाने पर तटीय रक्षा अभ्यास चल रहे हैं, जो क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के सीधे जवाब के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं।