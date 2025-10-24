लेबनान पर इस्राईल के बर्बर हमलों की ईरान ने निंदा की 

ईरान ने लेबनान पर इस्राईल के हमलों को "आतंकी अपराध" बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। अल-आलम के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बक़ाई ने दक्षिण और बेक़ा क्षेत्र में इस्राईली हमलों को "आतंकी अपराध" करार देते हुए उसकी कड़ी निंदा की है।

उन्होंने शहीदों के परिवारों और लेबनान की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की और ज़ोर दिया कि इस्राईली शासन को अपने किए गए अपराधों के लिए अंतरराष्ट्रीय अदालत में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के भरपूर समर्थन के कारण इस्राईल लगातार बिना किसी सज़ा के अपराध करता जा रहा है, और लेबनान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के बार-बार उल्लंघन तथा युद्धविराम समझौते की लगातार अनदेखी इस शासन की आतंकी और विस्तारवादी सोच का सबूत हैं।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की कि वह इस्राईल की कानून-रोधी और मानवता-विरोधी कार्रवाइयों पर निर्णायक कदम उठाएं।