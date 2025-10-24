ईरान के खिलाफ इस्राईल के हमले में थी जर्मनी की सैन्य भागीदारी 

तेहरान टाइम्स ने दावा करते हुए कहा है कि ईरान-इस्राईल युद्ध में जर्मनी की "गुप्त भागीदारी" पर नए सबूत सामने आए हैं। तेहरान टाइम्स ने खुलासा किया है कि ईरान और इस्राईल के बीच 12 दिन चले युद्ध में जर्मनी की कथित सैन्य भूमिका से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब जर्मन विदेश मंत्रालय ने एक ईमेल के ज़रिए दावा किया कि “जर्मनी का इस युद्ध में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सा नहीं था।”

कुछ दिन पहले तेहरान टाइम्स ने जर्मनी की संभावित सैन्य भागीदारी पर सवाल उठाए थे, लेकिन तेहरान स्थित जर्मन दूतावास ने इस विषय पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

इसके बाद, जर्मन विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि “ईरान-इस्राईल युद्ध के दौरान मक़बूज़ा फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में जर्मन सैनिकों की तैनाती” संबंधी रिपोर्ट ग़लत और निराधार है।

हालाँकि, अख़बार ने अपने मूल स्रोतों से दोबारा संपर्क किया और उन्हें मिली नई जानकारी के अनुसार, युद्ध के दौरान मक़बूज़ा फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में जर्मन सैन्यकर्मियों के दो समूह मौजूद थे।

पहला समूह सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों का था, जो ज़्यादातर वित्तीय लाभ के लिए इस मिशन में शामिल हुए थे।

दूसरा समूह कम उम्र के सक्रिय अधिकारी थे, जिन्हें जर्मन सरकार की अनुमति से युद्ध अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजा गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक़, जब ईरान ने इस्राईल पर भीषण मिसाइल हमले किए, तो दोनों जर्मन समूहों ने इस्राईल से तत्काल निकलने का फ़ैसला किया, क्योंकि वह इस स्तर की प्रतिक्रिया और हमलों की उम्मीद नहीं कर रहे थे।