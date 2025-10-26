ईरान और रूस के थिंक टैंक साथ आए 

ईरान और रूस के दो प्रमुख थिंक टैंकों के बीच आयोजित संयुक्त बैठक में दोनों देशों के विशेषज्ञों ने विद्वानों के बीच विचार और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

ईरान के विदेश मंत्रालय के राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के प्रमुख सईद खतीब ज़ादेह और रूस के कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट के प्रमुख कॉन्स्टेंटिन ज़ातुलिन ने बैठक की शुरुआत में दोनों देशों के व्यापक रणनीतिक सहयोग के कार्यान्वयन की रोशनी में विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

खतीब ज़ादेह ने वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियों का विश्लेषण पेश करते हुए ईरान, रूस और दक्षिणी देशों के बीच संबंधों के नए पहलुओं और आवश्यकताओं की व्याख्या की।

इस अवसर पर ईरान और रूस के कई शोधकर्ताओं और विश्लेषकों ने व्यापक विषयों पर अपने विचार साझा किए।

खतीब ज़ादेह ईरान और रूस के बीच विभिन्न सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए पहले से तय यात्रा पर मॉस्को में हैं। उन्होंने इससे पहले रूसी सोशल साइंसेज इन्फॉर्मेशन इंस्टिट्यूट का दौरा किया और राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के प्रमुख के रूप में इस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।