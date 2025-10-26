अमेरिका में इस्लामोफोबिया चरम पर, मस्जिदों को निशाना बनाने की धमकी  

वेस्टर्न मैसाचुसेट्स की इस्लामिक सोसाइटी ने बताया कि स्थानीय समुदाय के साथ संवाद स्थापित करने के लिए फेसबुक पर आधिकारिक पेज बनाने के प्रयास के दौरान उन्हें नफ़रत और इस्लामोफोबिक धमकियों की लहर का सामना करना पड़ा। यह मस्जिद 42 साल पुरानी है और वेस्ट स्प्रिंगफील्ड में स्थित है। इस साल प्रबंधन ने 2017 से आयोजित होने वाले “मस्जिद ओपन डेज़” कार्यक्रम के बारे में व्यापक रूप से जानकारी देने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक संवाद और सोसाइटी को इस्लाम से परिचित कराना है।

मस्जिद के पीआर प्रमुख और चिकित्सक खुर्रम ओवैस के अनुसार, उन्होंने इस कार्यक्रम का प्रचार पोस्टर 8 अक्टूबर को फेसबुक पर साझा किया और 20 डॉलर खर्च कर इसे “बूस्ट” किया। लेकिन उम्मीद के विपरीत, इसने रुचि आकर्षित करने के बजाय पूरे अमेरिका से लगभग 120 टिप्पणियाँ प्राप्त कीं, जिनमें अधिकतर नफ़रत और धमकी भरी थीं। कुछ टिप्पणियों में स्पष्ट रूप से मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और “धार्मिक युद्ध” की धमकी दी गई थी। इसके बावजूद, 11 अक्टूबर को कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुआ और लगभग 70 लोग इसमें शामिल हुए।

मैसाचुसेट्स में इस्लाम और अमेरिका संबंध परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में इस राज्य में इस्लामोफोबिक घटनाओं की मात्रा और गंभीरता में बढ़ोतरी हुई है, खासकर अक्टूबर में गज़्जा युद्ध शुरू होने के बाद। धमकी की रिपोर्टिंग में भी दोगुनी वृद्धि हुई। इस संस्था के आंकड़ों के अनुसार, युद्ध के तीन महीनों में प्राप्त कॉल्स पूरे 2022 की कुल कॉल्स से अधिक थीं।

इस मस्जिद ने सालों से शुक्रवार की नमाज के लिए एक पुलिस अधिकारी को तैनात किया है, जो ट्रैफिक नियंत्रित करने और धमकियों को रोकने में मदद करता है। मैसाचुसेट्स में इस्लाम और अमेरिका संबंध परिषद इस केंद्र को राज्य सुरक्षा सहायता प्राप्त करने में मदद कर रही है।