फ़िलिस्तीन मुद्दे पर अमेरिका की दोहरी नीतियों की मलेशिया नेनिंदा की

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम ने फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका की दोहरी नीतियों की आलोचना करते हुए वाशिंगटन से अनुरोध किया कि वह ग़ज़्ज़ा में मानव संकट को समाप्त करने के अपने प्रयासों में निष्पक्षता अपनाए।

थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित शांति समझौते के लिए हुई बैठक में, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी मौजूद थे, अनवर ने कहा कि अमेरिका को ध्यान रखना चाहिए और वह स्थायी और व्यापक शांति प्राप्त करने के प्रयास करे जिसकी विश्व समुदाय को उम्मीद है।

उन्होंने ट्रम्प से कहा कि मुझे वास्तव में खुशी है कि मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ कि आप कितने दृढ़ हैं कि कठि क्षेत्रों में भी शांति लाना संभव है, और आपने इस प्रयास को किया है।

अनवर इब्राहीम ने ट्रम्प से अपील की कि वह दुनिया भर में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों, जिनमें ग़ज़्ज़ा पट्टी भी शामिल है, में शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति सच्चे बने रहें।