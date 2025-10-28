इराक ईरान से सीधे और सम्मानजनक संबंध का इच्छुक 

इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शियाअ सूडानी ने कहा कि हम ईरान के साथ सीधा और सम्मानजनक संपर्क रखना चाहते हैं।

इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सूडानी ने कहा कि ईरान एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली देश है, हम उनके साथ सम्मान के साथ और सीधे संवाद के माध्यम से ही संपर्क रखना चाहते हैं ।

इराक़ी नेता ने महत्वपूर्ण बयान देते हुए आंतरिक मुद्दों, विदेश नीति और क्षेत्रीय घटनाओं पर चर्चा की और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने चेतावनी दी कि "फिलिस्तीन के मामले का न्यायपूर्ण समाधान किए बिना, क्षेत्र अशांत बना रहेगा और घटनाएँ दोहराई जाएंगी।" उन्होंने कहा कि इराक, "अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की गज़्जा योजना का समर्थन करता है।

इराक के प्रधानमंत्री ने ईरान के साथ संबंधों के बारे में कहा कि ईरान एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली देश है और हमें सम्मान के साथ और सीधे संवाद के माध्यम से संपर्क करना चाहिए।" वहीं दूसरी ओर, उन्होंने कहा कि "हमारा अमेरिका के साथ संबंध साझेदारी पर आधारित होना चाहिए, न कि एकतरफा निर्णयों पर।"

प्रधानमंत्री ने इराक में "वित्तीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार" की जानकारी दी और कहा कि "दाइश (ISIS) अब इराक के भीतर एक बड़ी धमकी नहीं है। रक्षा मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, सीरिया सीमा और उत्तर-पूर्व इराक में 400 से 500 दाइश सदस्य सक्रिय हैं।"

इराक में अमेरिकी सेना के बारे मे उन्होंने कहा कि "अमेरिका के एक छोटे सैन्य सलाहकार दल को अल-असद बेस पर सीरिया की सीमा पर निगरानी रखने के लिए इराक में रखा जाएगा।"