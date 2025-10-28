इस्राईल की जेलों मे फिलिस्तीनी महिलाओं से हो रहा है हैवानों जैसा सुलूक 

अवैध राष्ट्र इस्राईल फिलिस्तीनियों को कैद करता है और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है। कई फिलिस्तीनी अभी भी ज़ायोनी जेलों में बंद हैं। इस वक्त 49 फिलिस्तीनी महिलाएं ज़ायोनी जेलों में बंद हैं। इनमें दो नाबालिग लड़कियां और गज़्जा की एक महिला भी शामिल है। फ़िलिस्तीनी कैदी संगठन ने कहा कि इन महिलाओं के साथ पूछताछ सेंटर में जानवर जैसा सलूक हो रहा है।

फिलिस्तीनी महिला राष्ट्रीय दिवस के मौके पर जारी बयान में कहा गया कि 7 अक्टूबर 2023 को गज़्ज़ा पर इस्राईल के हमलों के बाद से महिला कैदियों की स्थिति बेहद खराब हो गई है। संगठन के मुताबिक, पिछले एक साल में ज़ायोनी अधिकारियों ने महिला कैदियों के साथ अत्यधिक क्रूरता दिखाई है और मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें खाने को खाना भी नहीं दिया जा रहा है और चिकित्सा सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है। कई कैदियों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, जबकि कुछ को यौन उत्पीड़न और बलात्कार की धमकियां भी मिलती हैं। सोसाइटी ने बताया कि कई कैदियों को बिना किसी आरोप या मुकदमे के हिरासत में रखा गया है।