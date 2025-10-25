लेबनान पर इस्राईल ने फिर किए बर्बर ड्रोन हमले 

ज़ायोनी शासन ने फिर से दक्षिण लेबनान में संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए बर्बर सैन्य हमले किए।

अल-अलम की रिपोर्ट के अनुसार, आज शनिवार हुए इन ड्रोन हमलों में ज़ायोनी शासन ने लेबनान के दक्षिण में अल-नबातिया जिले के हारुफ कस्बे को निशाना बनाया।

लेबनानी सूत्रों ने बताया कि इस हमले में ज़ायोनी शासन ने एक वाहन को निशाना बनाया।

कल भी लेबनानी सूत्रों ने दक्षिण लेबनान के मरजाईयों जिले के खयाम शहर पर ड्रोन हमले की भी सूचना दी थी। इस हमले में एक खनन मशीन को निशाना बनाया गया था, जो मलबा हटाने में लगी थी।

गुरुवार की रात भी ज़ायोनी सेना के हवाई हमले में अरब-सलीम कस्बे पर दो लोग शहीद हुए और कई घायल हुए थे ।