ईरान एशिया में बायोटेक उत्पादन करने वाले शीर्ष पांच देशों में 

ईरानी बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हेडक्वार्टर के सचिव मुस्तफा ग़नी ने कहा है कि ईरान इस समय एशिया के उन पांच प्रमुख देशों में शामिल है जो सबसे अधिक बायोटेक उत्पाद तैयार कर रहे हैं।

उन्होंने उत्तर ईरान के शहर सारी में आयोजित एक विशेष बैठक को संबोधत करते हुए कहा कि ईरान में बायोफार्मास्यूटिकल उत्पादों के स्थानीय उत्पादन से अब तक देश को 3.8 अरब डॉलर से अधिक की बचत हुई है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता है।

उन्होंने आगे कहा कि चिकित्सा का भविष्य बड़े परिवर्तन के दहाने पर है, और ईरान इस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। मुस्तफा ग़नी के अनुसार, ईरान में 14 सेल थेरेपी और जीन थेरेपी केंद्रों की स्थापना आधुनिक चिकित्सा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में नॉलेज-बेस्ड कंपनियां स्वास्थ्य प्रणाली का मुख्य स्तंभ बन जाएंगी, जिससे उपचार की लागत कम होगी और सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि होगी।