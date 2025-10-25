  1. होम
ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में आ रहा है सुधार 

25 अक्तूबर 2025 - 15:39
समाचार कोड: 1742585
सऊदी अरब में ईरान के राजदूत ने कहा कि कम से कम तीन ईरानी मंत्री उन अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय बैठकों में भाग लेंगे जो रियाज़ की मेज़बानी में आयोजित होंगी।

 सऊदी अरब में ईरान के राजदूत अली रजा इनायती ने तेहरान और रियाज़ के बीच संबंधों में आते सुधार की बात करते हुए कहा कि आने वाले दो महीनों में दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग में और अधिक विस्तार देखने को मिलेगा।

इनायती ने कहा कि स्वास्थ्य और पर्यटन मंत्रालयों की संयुक्त बैठकें, इस्लामिक देशों के खेल आयोजन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) की गतिविधियाँ, साथ ही अन्य बहुपक्षीय बैठकें, ईरान और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संवाद को गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगी।
 

