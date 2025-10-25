ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में आ रहा है सुधार 

सऊदी अरब में ईरान के राजदूत अली रजा इनायती ने तेहरान और रियाज़ के बीच संबंधों में आते सुधार की बात करते हुए कहा कि आने वाले दो महीनों में दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग में और अधिक विस्तार देखने को मिलेगा।

सऊदी अरब में ईरान के राजदूत ने कहा कि कम से कम तीन ईरानी मंत्री उन अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय बैठकों में भाग लेंगे जो रियाज़ की मेज़बानी में आयोजित होंगी।

इनायती ने कहा कि स्वास्थ्य और पर्यटन मंत्रालयों की संयुक्त बैठकें, इस्लामिक देशों के खेल आयोजन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) की गतिविधियाँ, साथ ही अन्य बहुपक्षीय बैठकें, ईरान और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संवाद को गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगी।

