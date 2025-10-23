  1. होम
सूडान, RSF ने मस्जिद के बाद अब एयरपोर्ट को बनाया निशाना 

23 अक्तूबर 2025 - 14:48
जनरल अब्दुल फतह अल-बुरहान की कमान वाली सूडानी सेना और "हमीदती" के नेतृत्व वाली रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच अल-फाशेर शहर में भीषण लड़ाई जारी है।

सूडान की राजधानी खार्तूम के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार सुबह रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) ने ड्रोन हमले किए।
चश्मदीद गवाहों के मुताबिक, ड्रोन के उड़ान भरते ही शहर में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं।

सूडान के सैन्य सूत्रों ने बताया कि ये हमले RSF की ओर से किए गए, हालांकि इनका हवाई अड्डे की उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ा।
सूत्रों ने बताया कि जनरल अब्दुल फतह अल-बुरहान की कमान वाली सूडानी सेना और "हमीदती" के नेतृत्व वाली रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच अल-फाशेर शहर में भीषण लड़ाई जारी है।

गौरतलब है कि अप्रैल 2023 से जारी गृहयुद्ध में दोनों गुटों के बीच सत्ता संघर्ष अब तक खत्म नहीं हुआ है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस लड़ाई में अब तक 80 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं, जबकि 2.5 करोड़ नागरिक मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं और 1.8 करोड़ लोग अकाल के खतरे में हैं।

हालांकि कई बार युद्धविराम का ऐलान किया गया, लेकिन दोनों पक्षों ने बार-बार इन समझौतों का उल्लंघन किया है।

