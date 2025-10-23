वेस्ट बैंक को लेकर इस्राईल कर रहा है पागलों वाला सियासी ड्रामा : अमेरिका 

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कहा है कि ज़ायोनी संसद द्वारा वेस्ट बैंक के विलय पर दिया गया वोट एक “बेहद मूर्खतापूर्ण राजनीतिक तमाशा” है।

वेंस ने तल अवीव में पत्रकारों से कहा, “अगर यह एक राजनीतिक प्रदर्शन था, तो यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण था, और मैं व्यक्तिगत रूप से इसे अपमानजनक मानता हूं। वेस्ट बैंक को इस्राईल में नहीं मिलाया जाएगा।”

उन्होंने आगे कहा, “ट्रम् प प्रशासन की नीति यह है कि वेस्ट बैंक को इस्राईल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, और यह नीति आगे भी जारी रहेगी।”

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही ज़ायोनी संसद ने वेस्ट बैंक पर “इस्राईली संप्रभुता लागू करने” वाले कानून के प्रारंभिक मसौदे को 25 के मुकाबले 24 वोटों से मंज़ूरी दी थी।

विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला दक्षिणपंथी इस्राईली सरकार की उस संगठित योजना का हिस्सा है, जिसके ज़रिए वह कब्जे को स्थायी बनाकर फ़िलिस्तीनी राज्य के विकल्प को पूरी तरह ख़त्म करना चाहती है।

हालांकि हमास और अन्य फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध समूह संघर्षविराम (सीज़फायर) समझौते का पालन कर रहे हैं, मगर इज़राइली सेना ने कई बार उसका उल्लंघन किया है — खासकर सीमा पार मार्गों को न खोलने और मानवीय सहायता को रोकने के मामले में।

अमेरिका, जो इस समझौते का गारंटर है, अब तक इस्राईल को उसकी प्रतिबद्धताओं का पालन करने के लिए मजबूर करने में नाकाम रहा है।

वेस्ट बैंक के विलय के मुद्दे पर भी अमेरिका ने केवल बयानबाज़ी और विरोध तक ही खुद को सीमित रखा, और ज़ायोनी संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया।