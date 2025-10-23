ईरानी विदेशी मंत्री की दो टूक, धमकियों से हार के अलावा कुछ हासिल नहीं

ईरान के विदेश मंत्री ने ग्रोसी के कल दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग ऐसी धमकियाँ देते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि किसी नाकाम तजुर्बे को दोहराने का नतीजा फिर से नाकामी ही होगा।

ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफेल ग्रोसी के कल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने यह बात चिंता के चलते कही थी या धमकी के तौर पर, लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि असफल अनुभवों को दोहराने से सिर्फ एक और असफलता ही मिलेगी।

बता दें कि ग्रोसी ने कहा था कि ईरान के पास अभी भी लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 60% तक संवर्धित है, यानी हथियार-ग्रेड स्तर से थोड़ा कम।

अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो ईरान के पास लगभग 10 परमाणु बम बनाने लायक सामग्री होगी। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि कोई सबूत नहीं है कि ईरान वास्तव में बम बनाना चाहता है, और इस बात की पुष्टि के लिए फिर से निरीक्षण आवश्यक है। वर्तमान में ईरान सीमित स्तर पर निरीक्षण की अनुमति दे रहा है, लेकिन अगर कूटनीति विफल रही, तो बल प्रयोग की वापसी का खतरा है।