रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के तेल क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाकर खुद को “जंग के रास्ते” पर डाल दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के मौजूदा उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने कहा कि ट्रम्प सरकार द्वारा बुडापेस्ट सम्मेलन को रद्द करने और रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला यह दिखाता है कि वॉशिंगटन अब मॉस्को के साथ युद्ध की राह पर है।

मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम संदेश में ट्रम्प का नाम लेते हुए लिखा कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, और उनका तथाकथित ‘शांतिदूत’ अब पूरी तरह रूस के खिलाफ युद्ध के रास्ते पर है।”

उन्होंने आगे कहा कि “जो फैसले लिए गए हैं, वे रूस के खिलाफ एक युद्धात्मक कदम हैं, और ट्रम्प अब पूरी तरह उस ‘पागल यूरोप’ के साथ खड़ा है जो युद्ध को बढ़ावा दे रहा है।