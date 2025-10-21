कोलंबिया का आरोप, वेनेज़ुएला पर हमले का बहाना तलाश रहे हैं ट्रम्प 

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने अमेरिका की वेनेज़ुएला-विरोधी नीतियों की आलोचना की है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर आरोप लगाया है कि वे नशा-रोधी अभियान के बहाने वेनेज़ुएला के तेल पर कब्ज़ा करने के लिए सैन्य हमला करने की तैयारी कर रहे हैं।

पेत्रो ने कहा, “वह वेनेज़ुएला पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यह नशे के कारोबार के कारण नहीं है, यह एक झूठ है। यह सिर्फ़ एक बहाना है ताकि अमेरिका वेनेज़ुएला के तेल संसाधनों पर नियंत्रण पा सके।”

उन्होंने अमेरिका पर “अत्यधिक बल प्रयोग” का आरोप लगाया, ख़ास तौर पर तब जब वेनेज़ुएला के जहाज़ों पर हमलों में 27 लोगों की मौत हुई। पेत्रो ने ज़ोर देकर कहा कि यह कार्रवाइयाँ अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन हैं।

बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने 19 अगस्त को दावा किया था कि ट्रम्प “नशा तस्करी से लड़ने के लिए अमेरिका की पूरी शक्ति” का इस्तेमाल करने को तैयार हैं और उन्होंने वेनेज़ुएला में सैन्य कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया।

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने सितंबर में कई बार अपनी नौसेना का इस्तेमाल करते हुए वेनेज़ुएला के तटों के पास उन नावों को नष्ट किया जिन्हें मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल बताया गया था।

अमेरिकी चैनल ‘एनबीसी’ ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिकी सेना वर्तमान में वेनेज़ुएला के अंदर नशा तस्करों को निशाना बनाने के विकल्पों पर काम कर रही है, जिसकी शुरुआत आने वाले कुछ हफ्तों में हो सकती है।