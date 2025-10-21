ईरान पर हमला हुआ तो दुश्मन के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे 

ईरान की शक्तिशाली सैन्य यूनिट आईआरजीसी के प्रमुख मेजर जनरल पाकपूर ने इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात में कहा कि ईरान पर हमला करते समय ज़ायोनी और अमेरिकी दुश्मन अपने एयर डिफेंस सिस्टम भरोसा कर रहा

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस के कमांडर-इन-चीफ़,मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलने के दौरान कहा कि ज़ायोनिस्ट-अमेरिकन दुश्मन अपनी मिसाइल और एयर सिफ़ेन्स सिस्टम के भरोसे थे , जिनमें टाड (THAAD) भी शामिल है, लेकिन ईरान ने ऐसी मिसाइलें दागी जो निर्धारित लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक गई।

उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं और अगर किसी ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो हमारा जवाब बारह दिने थोपी गई जंग से भी ज़्यादा खतरनाक होगा, हम दुश्मन के लिए जहन्नम का रास्ते खोल देंगें।