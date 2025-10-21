  1. होम
गज़्ज़ा और खान यूनुस में ज़ायोनी सेना के बर्बर हमले 

21 अक्तूबर 2025 - 15:26
आँकड़ों के मुताबिक, ज़ायोनी सेना ने युद्धविराम के बावजूद कम से कम 100 जगहों पर बमबारी की, जिसमें 97 लोग शहीद और 230 घायल हुए।

ग़ज़्ज़ा और ख़ान यूनुस में मक़बूज़ा फिलिस्तीन के ज़ायोनी शासन की आतंकी सेना ने औपचारिक युद्धविराम के बावजूद फ़िलीस्तीनी नागरिकों और शरणार्थियों पर हमले जारी रखे।

फ़िलीस्तीनी समाचार एजेंसी ‘शहाब’ के अनुसार, ग़ज़्ज़ा शहर के पूर्वी इलाक़े पर ज़ायोनी सेना ने तोपख़ाने से गोलाबारी की, जबकि दक्षिणी ग़ज़्ज़ा के शहर ख़ान यूनुस में भी ज़ायोनी सैनिकों ने फ़िलीस्तीनियों पर गोलियाँ चलाईं।

आँकड़ों के मुताबिक, ज़ायोनी सेना ने युद्धविराम के बावजूद कम से कम 100 जगहों पर बमबारी की, जिसमें 97 लोग शहीद और 230 घायल हुए।

ये घटनाएँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस दावे के विपरीत हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग़ज़्ज़ा में युद्धविराम समझौता बरक़रार है।

