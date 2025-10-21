 अपने इतिहास के सबससे बुरे दौर का सामना कर रहा है इस्राईल

मक़बूज़ा फिलिस्तीन के मुख्य विपक्षी लीडर और पूर्व प्रधानमंत्री याईर लैपिड ने स्वीकार किया है कि ग़ज़्ज़ा में युद्धविराम समझौते के बावजूद इस्राईल अपने इतिहास की सबसे खतरनाक राजनीतिक संकट से गुजर रहा है।

लेबनानी चैनल ‘अल-मयादीन’ के अनुसार, याईर लैपिड ने कहा कि वैश्विक स्तर पर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ रही है, और अब तक 142 देश फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दे चुके हैं।

उन्होंने बताया कि नॉर्वे का सरकारी निवेश फंड कब्ज़े वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों से अपना निवेश वापस ले रहा है, जबकि कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी ज़ायोनी परियोजनाओं से सहयोग समाप्त कर रही हैं।

लैपिड के अनुसार, यूरोपीय बाज़ारों में ज़ायोनी उत्पादों की बिक्री रुक गई है और इन उत्पादों को चुपचाप दुकानों की शेल्फ़ से हटाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ज़ायोनी नेतृत्व के कई वरिष्ठ अधिकारी अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, जो इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है।