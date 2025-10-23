हिज़्बुल्लाह इस्राईल के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने को तैयार 

लेबनान के एक सुरक्षा सूत्र ने बताया है कि हिज़्बुल्लाह अवैध राष्ट्र इस्राईल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

लेबनानी अख़बार अद-दयार ने एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के हवाले से लिखा कि हिज़्बुल्लाह का रुख़ बहुत स्पष्ट है, अगर इस्राईल ज़मीनी हमला करता है, तो उसे सीधे जवाब का सामना करना पड़ेगा।

सूत्र ने कहा कि हिज़्बुल्लाह अब पहले से कहीं अधिक मज़बूत और तैयार है, यहाँ तक कि "तूफ़ान अल-अक़्सा" ऑपरेशन के समय से भी ज़्यादा। संगठन की खुफिया कमियाँ अब खत्म हो चुकी हैं, और इस्राईल को हिज़्बुल्लाह के नए कमांडरों की पहचान तक नहीं पता।

उन्होंने आगे बताया कि हाल की टारगेट किलिंग में केवल मैदानी स्तर के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है, न कि शीर्ष कमांडरों या प्रमुख नेताओं को।

सूत्र के मुताबिक, हिज़्बुल्लाह ने हालिया जंग से सबक लिया है और एक नई सैन्य रणनीति तैयार की है।