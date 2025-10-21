सीरिया में अराजकता चरम पर, कई लोगों की हत्या 

सीरिया के हुम्स प्रांत में हिंसा और अस्थिरता की नई लहर के दौरान अज्ञात सशस्त्र लोगों ने नागरिकों पर हमले किए हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई है।

लेबनानी चैनल ‘अल-मयादीन’ के अनुसार, सीरियाई मानवाधिकार पर्यवेक्षकों ने बताया कि मध्य सीरिया के हुम्स प्रांत में झड़पें बढ़ गई हैं और अलवी समुदाय के लोग सशस्त्र समूहों का निशाना बन रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में कम से कम आठ लोग, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं, इन हमलों में मारे गए हैं। संस्थान ने यह भी बताया कि इस साल की शुरुआत से अब तक सीरिया में ऐसे ही हमलों में 359 लोग मारे जा चुके हैं।

इसके अलावा, बताया गया कि इस महीने की शुरुआत में पश्चिमी हुम्स में अज्ञात बंदूकधारियों ने कुछ सीरियाई ईसाइयों पर भी हमला किया था।