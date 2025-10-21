ट्रम्प ने माना, रूस को पराजित नहीं कर सकता यूक्रेन 

रूस यूक्रेन संकट में जम कर आग लगाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है कि उन्हें शक है कि यूक्रेन रूस को हरा पाएगा।

उन्होंन कहा, “यूक्रेन अभी भी जीत सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हालांकि, कुछ भी मुमकिन है, जंग एक बहुत अजीब चीज है।

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, ट्रम्प का यह ताज़ा बयान यूक्रेन को लेकर उनके पुराने संदेहों को और मज़बूत करता है।

सूत्रों के मुताबिक, वह आने वाले कुछ हफ्तों में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे ताकि यूक्रेन में जारी युद्ध के राजनीतिक समाधान पर चर्चा की जा सके।

व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ से मुलाकात से पहले पत्रकारों से बातचीत में ट्रम्प ने कहा कि भले ही यूक्रेन की जीत की संभावना बहुत कम है, “लेकिन इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता।”

पिछले महीने ट्रम्प ने अपने पुराने रुख़ में बदलाव करते हुए कहा था कि यूक्रेन को रूस के कुछ कब्ज़े वाले इलाक़े छोड़ देने चाहिए, जबकि पहले उनका मानना था कि यूक्रेन अपने सभी कब्ज़े वाले क्षेत्र वापस हासिल कर सकता है।