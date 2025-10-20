ग़ज़्ज़ा, सीज़फायर के बाद भी क़त्लेआम जारी, इस्राईल ने 97 लोगों की हत्या की 

ग़ज़्ज़ा के सूचना मंत्रालय ने गज़्ज़ा में जारी कत्लेआम के बारे मे खबर देते हुए कहा है कि युद्धविराम की घोषणा के बाद से अब तक ज़ायोनी बलों ने 80 बार समझौते का उल्लंघन किया है, जिनमें कम से कम 97 फ़िलिस्तीनी शहीद और 230 घायल हुए हैं।

कार्यालय के मुताबिक़, अतिक्रमणकारी सेना के ये उल्लंघन सीधे आम नागरिकों पर गोलीबारी, बमबारी, जानबूझकर निशाना बनाने और कई नागरिकों की गिरफ़्तारी जैसे गंभीर क़दमों पर आधारित हैं, जो मानवाधिकारों और युद्धविराम समझौते की साफ़-साफ़ अवहेलना हैं।

बयान में कहा गया कि ये हमले ग़ज़्ज़ा के लगभग सभी इलाक़ों में दर्ज किए गए हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि इस्राईल ने अपनी आक्रामक नीति अब तक नहीं छोड़ी है।

ग़ज़्ज़ा सरकार के सूचना विभाग ने संयुक्त राष्ट्र और युद्धविराम समझौते के गारंटीदार पक्षों से अपील की है कि वह तुरंत दख़ल दें और इस्राईल को समझौते का पालन करने पर मजबूर करें।