संघर्ष विराम खत्म हुआ तो गंभीर नतीजे होंगे 

यमन के लोकप्रिय जनांदोलन अंसरूल्लाह को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर तल अवीव ने ग़ज़्ज़ा में युद्धविराम का उल्लंघन किया, तो उसे इसकी भारी क़ीमत चुकानी पड़ेगी।

यमनी उपविदेश मंत्री अब्दुलवाहिद अबु रास ने फ़िलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी "मआ" से बातचीत में कहा कि इस्राईल द्वारा बार-बार युद्धविराम का उल्लंघन उसकी वादाखिलाफ़ी की लगातार चलती परंपरा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ग़ज़्ज़ा की मौजूदा स्थिति पर यमन की नज़दीकी नज़र है, और अगर इस्राईल ने अपनी आक्रामकता जारी रखी तो उसे पहले से कहीं ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा।

अबू रास ने कहा कि फ़िलिस्तीनी जनता और प्रतिरोधी समूहों के साथ यमन का समर्थन हर हाल में जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध अकेला नहीं है, यह हम सबकी साझा जंग है, और यमन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा।

यह बयान ऐसे वक़्त पर आया है जब इस्राईल ने आधिकारिक युद्धविराम के ऐलान के बावजूद ग़ज़्ज़ा पर अपने हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं।