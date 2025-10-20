हिज़्बुल्लाह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार 

हिज़बुल्लाह के वरिष्ठ नेता अहमद रया ने कहा है कि लेबनानी प्रतिरोध ने अपनी रक्षा क्षमताओं को पुनर्गठित कर लिया है और किसी भी संभावित आक्रमण या चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

हिज़्बुल्लाह के जनसंपर्क विभाग के प्रभारी अहमद रया ने अलमनार टीवी से बातचीत में कहा कि प्रतिरोध न तो पराजित हुआ है और न ही कमजोर पड़ा है; बल्कि हमने पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर अपनी रक्षा शक्ति को मज़बूत किया है।

उन्होंने कहा कि प्रतिरोधी मोर्चे की तत्परता लंबी लड़ाई, प्रशिक्षण और लगातार प्रयासों का नतीजा है, जिसका मकसद ज़ायोनिस्ट दुश्मन के खिलाफ लेबनान की रक्षा ताकत को कायम रखना है।