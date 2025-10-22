गज़्ज़ा में हजारों लोग लापता, 6000 की कोई खबर नहीं 

फ़िलिस्तीन के लापता व्यक्तियों के केंद्र ने घोषणा की है कि ग़ज़्ज़ा पट्टी में लापता लोगों की संख्या छह हज़ार तक पहुँच गई है, जबकि उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र के प्रमुख अहमद मसूद ने बताया कि ग़ज़्ज़ा में लापता होने वालों की संख्या अब छह हज़ार तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि इन गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में कई तरह की मुश्किलें और रुकावटें आ रही हैं।

अहमद मसूद के मुताबिक़, इनमें से ज़्यादातर युवा हैं। फ़िलिस्तीनी सूत्रों का कहना है कि ज़ायोनी हमलों के बाद बड़ी संख्या में शहीदों के शव अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जबकि ज़ायोनी फ़ोर्सेज़ ने कई फ़िलिस्तीनी नागरिकों को अलग-अलग बहानों से गिरफ़्तार या अगवा कर लिया है।