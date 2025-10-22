  1. होम
गज़्ज़ा में हजारों लोग लापता, 6000 की कोई खबर नहीं 

22 अक्तूबर 2025 - 14:44
समाचार कोड: 1741631
ज़ायोनी हमलों के बाद बड़ी संख्या में शहीदों के शव अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जबकि ज़ायोनी फ़ोर्सेज़ ने कई फ़िलिस्तीनी नागरिकों को अलग-अलग बहानों से गिरफ़्तार या अगवा कर लिया है।

फ़िलिस्तीन के लापता व्यक्तियों के केंद्र ने घोषणा की है कि ग़ज़्ज़ा पट्टी में लापता लोगों की संख्या छह हज़ार तक पहुँच गई है, जबकि उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र के प्रमुख अहमद मसूद ने बताया कि ग़ज़्ज़ा में लापता होने वालों की संख्या अब छह हज़ार तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि इन गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में कई तरह की मुश्किलें और रुकावटें आ रही हैं।

अहमद मसूद के मुताबिक़, इनमें से ज़्यादातर युवा हैं। फ़िलिस्तीनी सूत्रों का कहना है कि ज़ायोनी हमलों के बाद बड़ी संख्या में शहीदों के शव अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जबकि ज़ायोनी फ़ोर्सेज़ ने कई फ़िलिस्तीनी नागरिकों को अलग-अलग बहानों से गिरफ़्तार या अगवा कर लिया है।

