आईआरजीसी का यमन सेना के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का ऐलान 

ईरान की शक्तिशाली सैन्य यूनिट IRGC ने यमन सेना के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है। ईरान की इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने कहा है कि ईरान यमनी फौजों के साथ अपने रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने के लिए तैयार है, ताकि वैश्विक साम्राज्यवाद का मुकाबला किया जा सके और फ़िलिस्तीन व ग़ज़्ज़ा की मदद जारी रखी जा सके।

यह संदेश उन्होंने जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अल-ग़ुमारी की शहादत पर संवेदना जताते हुए यमनी सशस्त्र बलों के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ ब्रिगेडियर जनरल यूसुफ़ हसन अल-मदानी को भेजा।

जनरल पाकपूर ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसी क़ुर्बानियाँ वैश्विक साम्राज्यवाद और अंतरराष्ट्रीय ज़ायोनिज़्म के ख़िलाफ़ मज़बूत प्रतिरोध की भावना को और बढ़ाती हैं।

उन्होंने दोहराया कि इस्लामी ईरान यमनी फौजों के साथ अपने रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

जनरल पाकपूर ने कहा कि जनरल अल-ग़ुमारी की शहादत यमन के मज़बूत और बहादुर लोगों के हौसले को और मज़बूत करेगी, और वह क्षेत्र के दुश्मनों के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि यमन की यह जंग फ़िलिस्तीन और ग़ज़्ज़ा के मज़लूम लोगों की मदद के साथ-साथ क्षेत्र में चल रही प्रतिरोध और इंसाफ़ की तहरीक का अहम हिस्सा है।