निजामुद्दीन औलिया दरगाह, आरएसएस संगठन का जश्न के नाम पर बवाल

दिल्ली की मशहूर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर आरएसएस के संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (MRM) के जरिए आयोजित किए जाने वाले 'जश्न-ए-चिरागां' प्रोग्राम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरगाह कमेटी ने इस प्रोग्राम को रोकने की मांग करते हुए हजरत निजामुद्दीन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने दरगाह कमेटी से कोई इजाजत नहीं ली, फिर भी मीडिया और आम लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है।

दरगाह के प्रभारी काशिफ निज़ामी ने बताया कि जब दरगाह कमेटी को इस प्रोग्राम की जानकारी मिली, तो उसने तुरंत पुलिस से संपर्क करने और कार्यक्रम को रुकवाने का फैसला किया। इसी के तहत दरगाह कमेटी ने हजरत निजामुद्दीन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जश्न-ए-चराग़ां समारोह को रोकने की मांग की गई है।