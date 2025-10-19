भाजपा सरकार ने माना, मुसलमानों को बना रहे हैं निशाना 

उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली पुष्कर सिंह धामी सरकार अक्सर मुस्लिम विरोधी बयानों और नीतियों के लिए सुर्खियों में रहती है। पहाड़ी राज्य में लगातार मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और मदरसों को महज छोटी सी शिकायत पर हटाया जा रहा है, जबकि कई जगहों पर उनके साथ हिंसा और मारपीट की जाती है। आरोपियों को अक्सर सत्तारूढ़ पार्टी के नेता स्वागत करते हुए दिखाई पड़ते हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पु्ष्कर सिंह धामी भी मुसलमानों पर लगातार सार्वजनिक मंचों से विवादित टिप्पणी करते रहे हैं। वहीं, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि राज्य में 'लैंड जिहादियों' से 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन वापस ली गई है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी शख्स हरी चादर बिछाकर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा।

रुड़की में बीजेपी के नए कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि "उन्होंने ठान लिया है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी नहीं बदलने दी जाएगी। समुदाय विशेष को टार्गेट करते हुए धामी ने बताया कि "उनकी सरकार ने सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून बनाए हैं और लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।