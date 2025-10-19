स्‍पाइसजेट ने शिया ज़ाएरीन के लिए नजफ़े अशरफ के लिए सीधी फ्लाइट की घोषणा की है। स्‍पाइसजेट की ओर से धार्मिक नजरिए से इराक के प्रमुख शहर नजफ के लिए स्‍पेशल नॉन स्‍टॉप फ्लाइट शुरू करने की बात कही गई है।

इराक के इस पाक शहर के लिए स्‍पाइसजेट मुंबई और अहमदाबाद से फ्लाइट ऑपरेट करेगा। मुंबई से नजफ के लिए पहली फ्लाइट 18 अक्‍टूबर को टेकऑफ होगी और अगली फ्लाइट अगले दिन यानी 19 अक्‍टूबर को अहमदाबाद से उड़ान भरेगी।

18 अक्‍टूबर से 29 मार्च 2026 तक मुंबई से नजफ के बीच कुल 38 और अहमदाबाद से नजफ से बीच कुल 36 फ्लाइट ऑपरेट की जाएंगी।

स्‍पाइसजेट की यह फ्लाइट्स उन जायरीन के लिए मददगार साबित होगी, जो जियारत के लिए नजफ जाना चाहते हैं। इस लॉन्च के साथ स्पाइसजेट नजफ के लिए डायरेक्‍ट फ्लाइट ऑपरेट करने वाली एकमात्र भारतीय एयरलाइन बन गई है, जो जायरीन को लंबी कनेक्टिंग जर्नी से निजात दिलाएगी। अभी तक नजफ जाने के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों को तेहरान, दोहा, दुबई और इस्तांबुल से इंटरचेंज करना पड़ता था। अब मुंबई और अहमदाबाद से नजफ जाने वाले भारतीय ज़ाएरीन को सीधी फ्लाइट मिल सकेगी।