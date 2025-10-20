पाकिस्तान ने ईरान के साथ कारोबार नियमों में ढील दी 

पाकिस्तान ने ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपने नियमों में ढील दी है। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने ईरान के साथ व्यापार के लिए 57 वस्तुओं को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (COO) की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है।

पाकिस्तानी कारोबारी समुदाय ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे सीमा-पार व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और स्थिरता प्राप्त होगी।

पाकिस्तान टुडे की आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक, 37 और वस्तुओं की सूची मंत्रालय को भेजी गई है, जिन्हें भी ईरान के साथ व्यापारिक नियमों से छूट दी जा सकती है।

पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और ईरान ने विशेष रूप से पश्चिमी प्रतिबंधों के असर को कम करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। यह ईरान की पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक साझेदारी की नीति का हिस्सा है।

पाकिस्तान के तेहरान में राजदूत मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने कहा कि इस्लामाबाद ने 2023 के बार्टर ट्रेड रेगुलेशन की समीक्षा कर ली है, ताकि ईरान, रूस और अफ़ग़ानिस्तान के साथ वस्तु-विनिमय आधारित व्यापार को आसान बनाया जा सके।

उन्होंने आशा जताई कि इस कदम से पाकिस्तान और ईरान के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि और विविधता आएगी।

उन्होंने कहा कि संशोधित नियमों में दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों की चिंताओं का ध्यान रखा गया है, और इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर ट्रेड को प्रोत्साहित करना है।

यह प्रगति ऐसे समय आई है जब दो महीने पहले ईरान और पाकिस्तान ने अपनी वार्षिक कृषि व्यापार की राशि को दोगुना करने पर सहमति जताई थी। 18 अगस्त को तेहरान में हुए समझौते के तहत दोनों देशों ने अगले दो वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 1.4 अरब डॉलर से बढ़ाकर 3 अरब डॉलर वार्षिक करने का लक्ष्य तय किया है।