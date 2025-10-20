इराक का उच्च सैन्य प्रतिनिधि दल ईरान की यात्रा पर

इराक़ की नेशनल डिफ़ेंस यूनिवर्सिटी के प्रमुख और इराक़ी सेना के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ लेफ़्टिनेंट जनरल अकील मुस्तफ़ा महदी ने अपने ईरान दौरे के दौरान तेहरान में इस्लामी गणराज्य ईरान की आर्मी कमांड एंड स्टाफ यूनिवर्सिटी (DAFOS) के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल हुसैन वलीवंद ज़मानी से मुलाक़ात की।

जनरल मुस्तफ़ा महदी ने इस मौक़े पर ईरान की ओर से इराक़ को दी जा रही निरंतर सहायता और सहयोग की सराहना की और उम्मीद जताई कि दोनों दोस्त और पड़ोसी देशों के बीच सुखद संबंध भविष्य में और अधिक मज़बूत होंगे।

उन्होंने कहा कि ईरान और इराक़ के रिश्ते ऐतिहासिक हैं और हाल के वर्षों में और बेहतर हुए हैं। इराक़ी क़ौम कभी भी ईरान के अटूट सहयोग और समर्थन को नहीं भूलेगी।

उन्होंने ख़ुशी जताई कि इराक़ी अफ़सर ईरान के सैन्य संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और स्नातक हो रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की मज़बूत निशानी है।

मुलाक़ात के दौरान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन वलीवंद ज़मानी ने कहा कि ईरान ने इराक़ के साथ क़रीबी सहयोग और गहरे संबंध स्थापित किए हैं और इन रिश्तों को और आगे बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी रखता है।

अपने दौरे के दौरान जनरल महदी ने DAFOS की ट्रेनिंग क्लासेज़, वॉर गेम सेंटर, मिलिट्री अकादमी, फ़ौजी म्यूज़ियम, लाइब्रेरी और फ़ारसी भाषा की कक्षाओं का भी निरीक्षण किया।