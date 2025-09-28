असम सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का असर नहीं, फिर कई लोगों को बांग्लादेश में धकेला

कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल ही में बीरभूम जिले के सोनाली बीबी, स्वीटी बीबी और उनके परिवार को जबरन बांग्लादेश भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें चार हफ्ते में वापस लाने के आदेश दिए थे। केंद्र सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की। लेकिन अदालत और कानून को दरकिनार कर असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार लगातार कथित घुसपैठ के नाम पर भारतीय मुसलमानों को सरहद पार धकेल रही है।

शनिवार को फिर 24 लोगों को असम सरकार ने बांग्लादेश सीमा में धकेल दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि कछार जिले में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में 24 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और उन्हें तुरंत पड़ोसी देश वापस भेज दिया गया। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम में घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना लगातार जारी रहेगा।