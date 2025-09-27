सय्यद हसन नसरुल्लाह पूरी उम्मत के लिए नेमत थे 

ईरान की इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह खामेनेई ने शहीद हसन नसरुल्लाह को याद करते हुए कहा कि वह पूरी इस्लामी उम्मत के लिए नेमत थे। रहबरे इंकलाब आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने कहा कि हिज़्बुल्लाह के शहीद महासचिव शहीद सय्यद हसन नसरुल्लाह पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए एक बड़ी नेमत थे।

शहीद नसरुल्लाह की पहली बरसी पर सोशल मीडिया पर जारी बयान में आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने लिखा कि नसरुल्लाह अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका छोड़ा हुआ विरसा आज भी ज़िंदा है।

उन्होंने कहा कि शहीद नसरुल्लाह सिर्फ़ शियाओं या लेबनान के लिए नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक महान शख़्सियत थे। ख़ामेनेई ने उन्हें "मुजाहिदे कबीर" और "मुक़ावमत का रहनुमा" बताया और ज़ोर दिया कि उनकी याद और सोच हमेशा उम्मत को राह दिखाती रहेगी।