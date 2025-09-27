  1. होम
इमाम से नज़दीकी का तरीक़ा

27 सितंबर 2025 - 15:34
.....एक-दूसरे से मिलते-जुलते रहें और आपस में मोहब्बत बढ़ाएँ, क्योंकि यही मेरे क़रीब होने का ज़रिया है।

:امام رضا علیه السلام 

يَا عَبْدَ الْعَظِيمِ أَبْلِغْ عَنِّي أَوْلِيَائِيَ السَّلَامَ وَ... مُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ مُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَ تَرْكِ الْجِدَالِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ وَ إِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ الْمُزَاوَرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَي

الاختصاص ص ۲۴۷

इमाम रज़ा अ.स.

ऐ अब्दुलअज़ीम! मेरा सलाम मेरे दोस्तों तक पहुँचा देना और उन्हें ये हिदायत देना कि:

  • सच्चे, ईमानदार और अमानतदार रहें।

  • ख़ामोशी को अपनाएँ और बेकार की बहसों से बचें।

  • एक-दूसरे से मिलते-जुलते रहें और आपस में मोहब्बत बढ़ाएँ, क्योंकि यही मेरे क़रीब होने का ज़रिया है।

 

