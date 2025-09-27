इमाम से नज़दीकी का तरीक़ा

:امام رضا علیه السلام
يَا عَبْدَ الْعَظِيمِ أَبْلِغْ عَنِّي أَوْلِيَائِيَ السَّلَامَ وَ... مُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ مُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَ تَرْكِ الْجِدَالِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ وَ إِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ الْمُزَاوَرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَي
الاختصاص ص ۲۴۷
इमाम रज़ा अ.स.
ऐ अब्दुलअज़ीम! मेरा सलाम मेरे दोस्तों तक पहुँचा देना और उन्हें ये हिदायत देना कि:
-
सच्चे, ईमानदार और अमानतदार रहें।
-
ख़ामोशी को अपनाएँ और बेकार की बहसों से बचें।
-
एक-दूसरे से मिलते-जुलते रहें और आपस में मोहब्बत बढ़ाएँ, क्योंकि यही मेरे क़रीब होने का ज़रिया है।
आपकी टिप्पणी