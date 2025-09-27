अमेरिका से तनाव के बीच रूस का वेनेज़ुएला को समर्थन का ऐलान

अमेरिका और वेनेज़ुएला के बीच तनाव के दौरान रूस ने साफ ऐलान किया है कि वह वेनेज़ुएला का समर्थन जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा कि मॉस्को वेनेज़ुएला की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा में पूरा सहयोग करेगा।

अमेरिकी धमकियों के तेज़ होने के बाद लावरोव ने अपने वेनेज़ुएलन समकक्ष से मुलाक़ात में कहा कि रूस स्वतंत्र और संप्रभु देशों पर दबाव या ज़बरदस्ती का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका अगर आने वाले हफ़्तों में किसी तरह की कार्रवाई की योजना बनाता है, तो रूस कराकस की पूरी मदद करेगा।

इससे पहले, वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी पूरे देश में सुरक्षा बलों को अमेरिका के संभावित हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था।