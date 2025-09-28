  1. होम
हिज़्बुल्लाह चीफ और और ईरानी नेता की महत्वपूर्ण मुलाकात

28 सितंबर 2025 - 16:03
समाचार कोड: 1732523
शेख़ नैम क़ासिम ने ईरानी सरकार, जनता और नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि हिज़्बुल्लाह  उन सभी पक्षों के साथ काम करने को तैयार है जो ज़ायोनी दुश्मन के खिलाफ खड़े हों۔

ईरान की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने देश के राजदूत के साथ बेरूत में हिज़्बुल्लाह के महासचिव शेख़ नईम क़ासिम से मुलाक़ातकी।
लारीजानी ने कहा कि ईरान हर स्तर पर लेबनान और वहां की प्रतिरोधी ताकतों के समर्थन के लिए पूरी तरह मौजूद है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान आवश्यक सहयोग और समर्थन देने के लिए तैयार है।
शेख़ नैम क़ासिम ने ईरानी सरकार, जनता और नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि हिज़्बुल्लाह  उन सभी पक्षों के साथ काम करने को तैयार है जो ज़ायोनी दुश्मन के खिलाफ खड़े हों۔
मुलाकात में दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय चुनौतियों के मद्देनज़र आपसी तालमेल और समर्थन बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

