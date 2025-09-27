सुमुद फ्लोटिला के ऊपर उड़ान भर रहे हैं तुर्की के विमान 

गज़्ज़ा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए निकले सुमुद फ्लोटिला के उपेर पिछले 2 दिन से तुर्की के विमान उड़ान भर रही हैं। मिस्र के सदाउल-बलद के हवाले से खबर है कि ज़ायोनी मीडिया ने एक तुर्की विमान के "सुमूद ग्लोबल फ्लीट" के ऊपर उड़ान भरने की सूचना दी है। यह बेड़ा गज़्ज़ा की नाकाबंदी तोड़कर वहां मानवीय मदद पहुँचाने के मिशन पर है।

आज इटली के सिसिली द्वीप के शहर कतानिया के बंदरगाह "सान जियोवानी ली कोटी" से 10 नावों का नया बेड़ा गज़्ज़ा की ओर रवाना हुआ। आयोजकों के मुताबिक इसमें 20 से ज़्यादा देशों के करीब 70 कार्यकर्ता शामिल हैं, जिनमें बेल्जियम, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन और अमेरिका के सांसद भी मौजूद हैं।

यह दल अपने मतदाताओं की आवाज़ और फ़िलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहता है। यह क़दम गज़्ज़ा की लंबी अवधि से जारी नाकाबंदी को तोड़ने और वहां के मानवीय संकट पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने की एक और कोशिश है।