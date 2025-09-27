सीरिया के काज़ी ने जारी किया असद की गिरफ़्तारी का वारंट

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बश्शार अल-असद के ख़िलाफ़ कदम उठाते हुए सीरिया के काजी ने उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म दिया है। रशिया टुडे के अनुसार, सीरियाई जज तौफ़ीक अल-अलीवी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के ख़िलाफ़ ग़ैर-हाज़िरी में गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है। यह आदेश 2011 में दरआ प्रांत की घटनाओं से जुड़े कथित आरोपों पर आधारित है।

जज ने असद पर "क़त्ल-ए-आम, यातना देकर हत्या और आज़ादी से वंचित करने" जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह फ़ैसला इंटरपोल के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरफ़्तारी के लिए रास्ता खोल सकता है।

यह कार्रवाई उन पीड़ित परिवारों की शिकायतों के आधार पर की गई है, जिनके परिवारजन 21 नवंबर 2011 को दरआ में हुई घटनाओं में मारे गए थे।