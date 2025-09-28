  1. होम
ईरान के सशस्त्र बल किसी भी दुस्साहस का जवाब देने को तैयार 

28 सितंबर 2025 - 15:59
मूसवी ने कहा कि मसला केवल हथियारों का नहीं बल्कि प्रशिक्षित, वफादार और साहसी मानव संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल है; उन्होंने विशेष रूप से IRGC और स्वयंसेवी बल बसीज की 12- दिवसीय युद्ध के दौरान सेवाओं की सराहना की।

ईरान के चीफ ऑफ द स्टाफ जनरल सय्यद अब्दुल रहीम मूसवी ने रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) के कमांडर-इन-चीफ जनरल मोहम्मद पाकपूर के साथ मुलाकात कर देश की रक्षा शक्ति बढ़ाने, रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण और शत्रु की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी पर ज़ोर दिया। 

उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल हर सम्भव ख़तरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और देश की सुरक्षा के लिए आधुनिक प्रणालियों व उपकरणों के नवीनीकरण की प्रक्रिया अच्छी गति से बढ़ रही है।

जनरल पाकपूर ने भी कहा कि सेवाएँ केवल सीमाओं तक सीमित नहीं हैं; ज़मीन, समुद्र, वायु, साइबर और खुफिया बातचीत में भी गार्ड और आर्मी की समन्वित व एकजुट कार्रवाई ही विपक्षी योजनाओं को नाकाम करेगी।

दोनों जनरलों ने सशस्त्र बलों के बीच एकता और समन्वय को राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और क्रांतिकारी उद्देश्यों की रक्षा की गारंटी बताया और यह आश्वासन दिया कि कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी

