ईरान परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण, लेकिन स्नैपबैक हुआ तो बातचीत खत्म

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पीज़िश्कियान ने कहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण रखना चाहता है और इसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि के लिए तैयार है। लेकिन अगर स्नैपबैक मैकेनिज्म (पुरानी पाबंदियां दोबारा लगाना) लागू किया गया तो बातचीत का कोई मतलब नहीं रहेगा।

स्विट्ज़रलैंड की राष्ट्रपति कैरिन केलर सटर से मुलाकात में पीज़िश्कियान ने गज़्ज़ा संकट का ज़िक्र करते हुए कहा कि निहत्थे बच्चे और महिलाएं दवा और खाने की कमी से मर रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड इसमें अहम भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने दोहराया कि ईरान, रहबर-ए-इंकलाब के फतवे के मुताबिक, परमाणु हथियार को हराम मानता है और केवल क़ानून और अपने अधिकारों के दायरे में रहकर काम कर रहा है।

स्विस राष्ट्रपति ने ईरान के रुख की सराहना की और कहा कि स्विट्ज़रलैंड, ईरान और अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के बीच अच्छे संबंधों का समर्थन करता है। उन्होंने गज़्ज़ा में तत्काल युद्धविराम की मांग की और इस्राईल के गज़्ज़ा, ईरान और क़तर पर हमलों की निंदा भी की।