ईरान अमेरिकी दबाव ठुकराया,  परमाणु ठिकाने फिर बनाएंगे

ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने साफ कहा है कि अमेरिका के हालिया हमले में नष्ट हुई परमाणु साइट्स को हर हाल में दोबारा बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 जून को अमेरिकी बी-2 बॉम्बर्स ने फोर्दो, नतंज़ और इस्फ़हान में स्थित तीन परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिससे गंभीर नुकसान हुआ।

इस्लामी ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु क्षमता को शांतिपूर्ण मकसद से आगे बढ़ाने के अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने यूरेनियम संवर्धन के ऊँचे स्तर को हथियारों से जोड़ने को गलत बताया और कहा कि संवेदनशील उपकरणों और रिएक्टरों की सुरक्षा के लिए ऐसा ईंधन चाहिए जिसे कोई देश हमें बेचता नहीं।

उन्होंने ज़ोर दिया कि ईरान सालों से पाबंदियों का सामना कर रहा है और अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

इस्लामी ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी जनता पर जुल्म किया है और इस्लामी क्रांति की शुरुआत से ही ईरान को नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने दो टूक कहा कि अब अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं होगी।

अमेरिकियों को अविश्वसनीय बताते हुए इस्लामी ने कहा कि वे बातचीत की मेज़ पर आते हैं, वादे करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। दुश्मन हमेशा दुश्मन रहता है, चाहे कुछ समय के लिए खामोश क्यों न हो।