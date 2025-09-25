ईरान इराक रिश्तों को तोड़ने पर जुटा अमेरिका 

अल-अरबी अल-जदीद की रिपोर्ट के अनुसार ईरान और इराक के रिश्तों को तोड़ने में जी जान से जुटे अमेरिका ने बग़दाद पर दबाव बढ़ा दिया है ताकि इराक को ईरान से दूरी बनाने पर मजबूर किया जा सके।

इराकी उच्चाधिकारियों ने बताया कि यह दबाव सिर्फ हथियारबंद गुटों या उनके उन्नत हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें न्यायिक और वित्तीय सुधार भी शामिल हैं ताकि ईरान समर्थक धड़ों का प्रभाव कम किया जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी खुलासा किया कि अमेरिका इराकी प्रतिरोध नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है।