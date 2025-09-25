  1. होम
यमन के ड्रोन हमले से दहला इस्राईल, ईलात बना निशाना

25 सितंबर 2025 - 14:28
समाचार कोड: 1731340
यमन के सफल हमलों के बाद "हिज़ामुल-असद" ने हिब्रू भाषा में संदेश जारी कर कहा कि ईलात और उम अल-रशराश सुरक्षित नहीं हैं, पूरा इस्राईल असुरक्षित है।

फिलिस्तीन के समर्थन में ज़ायोनी हितों को निशाना बनाने वाले यमन ने इस्राईल पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सफल ड्रोन हमले किए।

इस्राईल पर यमन के सफल हमलों के बाद "हिज़ामुल-असद" ने हिब्रू भाषा में संदेश जारी कर कहा कि ईलात और उम अल-रशराश सुरक्षित नहीं हैं, पूरा इस्राईल असुरक्षित है।

यमनी सेना के प्रवक्ता याह्या सरीअ ने बताया कि दो ड्रोन से उम अल-रशराश बंदरगाह को निशाना बनाया गया और ज़ायोनी एयर डिफेंस इन हमलों को रोकने में नाकाम रहा।

यह 24 घंटे के भीतर मक़बूज़ा फिलिस्तीन पर यमन का दूसरा ड्रोन हमला था। ज़ायोनी मीडिया के अनुसार इस हमले में ईलात में 48 लोग घायल हुए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है।

