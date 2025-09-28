तेहरान की दो टूक, खाड़ी के तीनों द्वीप ईरान का अभिन्न अंग

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के साझा बयान में खाड़ी के तीन ईरानी द्वीपों के बारे में लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और ईरान उन्हें पूरी तरह खारिज करता है।

बकाई ने ज़ोर देकर कहा कि तुंबे बुज़ुर्ग, तुंबे कुचिक और अबू मूसा ईरान की भौगोलिक अखंडता का अविभाज्य हिस्सा हैं। ये द्वीप पहले भी ईरान का हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानों में झूठे दावों को दोहराने से न इतिहास बदलेगा और न ही भू-वैधानिक तथ्यों पर असर पड़ेगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान अपने संप्रभु अधिकारों के तहत इन द्वीपों पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

बकाई ने खाड़ी सहयोग परिषद से आग्रह किया कि वह क्षेत्र में सहयोग और विश्वास निर्माण पर ध्यान दे और ब्रिटेन जैसे अराजक और फ़सादी तत्वों को दख़ल देने का मौका न दे।