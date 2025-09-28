ईरान पर हमले के दौरान मारे गए 16 से ज्यादा ज़ायोनी पायलट 

ईरान की इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि 12 दिन की जंग में 16 से ज्यादा इस्राईली पायलट मारे गए थे।

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सय्यद अली ख़ामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़वी ने खुलासा किया है कि ईरान पर थोपी गई 12 दिन की जंग में 16 से ज्यादा इस्राईली पायलट मारे गए।

उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में ईरान को कुछ कमजोरियों का सामना करना पड़ा, लेकिन चौथे दिन के बाद हालात पूरी तरह पलट गए और अंतिम चरण में ईरान ने बढ़त बना ली।

जनरल सफ़वी के मुताबिक दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, पावर प्लांट्स और अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे इस्राईल अपने मकसद पूरे करने में नाकाम रहा।

उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपनी रक्षा क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है और अगर दोबारा हमले की कोशिश की गई तो पहले से कहीं ज्यादा कड़ा जवाब दिया जाएगा।