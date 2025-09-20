हमास ने ज़ायोनी कैदियों की तस्वीर के साथ लिखा बाय- बाय 

गज़्ज़ा पर ज़ायोनी हमले तेज़ होने के साथ ही हमास की सैन्य शाखा अल-क़स्साम ब्रिगेड ने ‘ ज़ायोनी कैदियों से विदाई’ तस्वीर जारी की है।

गज़्ज़ा पट्टी में ज़ायोनी आतंकी सेना के बढ़ते ज़मीनी हमलों के बीच हमास के सैन्य विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक तस्वीर जारी की है, जिसका शीर्षक है—‘कैदियों से विदाई’। ब्रिगेड ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जिद और उसके आगे ज़ायोनी सेना प्रमुख के झुकने का नतीजा है।

ज़ायोनी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गज़्ज़ा शहर पर क़ब्ज़े के लिए ज़मीनी हमला शुरू कर दिया गया है। नेतन्याहू कैबिनेट का कहना है कि इसका मक़सद हमास को जड़ से खत्म करना है।

करीब दो साल से जारी इस युद्ध के और भी घातक होने की आशंका है। गज़्ज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्तूबर 2023 से अब तक गज़्ज़ा में 65,208 लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि घायलों की संख्या 1,66,271 तक पहुंच गई है।