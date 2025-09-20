  1. होम
  2. सांस्कृतिक
  3. हदीस

डेली हदीस

मोमिन का ग़ुस्सा और खुशी

20 सितंबर 2025 - 09:44
समाचार कोड: 1728859
मोमिन का ग़ुस्सा और खुशी

.....और जब उसे ताक़त मिलती है तो वह अपने हक़ से ज़्यादा नहीं लेता।

 :قالَ الرِّضا عليه السلام

.اَلْمُؤمِنُ اِذا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ عَنْ حَقٍّ، وَ اِذا رَضِىَ لَمْ يُدْخِلْهُ رِضاهُ فى باطِلٍ، وَ اِذا قَدَرَ لَمْ يَأْخُذْ اَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ। 

 [بحار الانوار، ج 75، ص 355.]

इमाम रज़ा अ.स.

मोमिन जब ग़ुस्सा होता है तो उसका गुस्सा उसे हक़ (सही रास्ते) से बाहर नहीं करता।
जब वह खुश होता है तो उसकी खुशी उसे ग़लत (बातिल) की ओर नहीं ले जाती।
और जब उसे ताक़त मिलती है तो वह अपने हक़ से ज़्यादा नहीं लेता।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha