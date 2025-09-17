आयतुल्लाह खामेनेई ने फ्रीस्टाइल रेसलिंग टीम को वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीतने पर दी बधाई

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सय्यद अली ख़ामेनेई ने ईरानी फ्रीस्टाइल रेसलिंग टीम को वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मैं फ्रीस्टाइल रेसलिंग टीम की कड़ी मेहनत, सराहनीय प्रयासों और प्रशंसनीय रवैये के लिए टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने टीम के खिलाड़ियों को शाबाशी देते हुए इस बड़ी उपलब्धि पर शुभकामनाएं दीं।

ईरान की राष्ट्रीय फ्रीस्टाइल कुश्ती टीम ने 2025 की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल सात पदक जीते। टीम ने विभिन्न वज़न वर्गों में दो स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक अपने नाम किए। इस प्रदर्शन के बल पर ईरान ने पहली पोज़िशन हासिल कर वर्ल्ड चैंपियनशिप का ख़िताब अपने नाम किया।

यह उपलब्धि ईरान के खेल इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ती है और देशभर में जश्न का माहौल है। खेल प्रेमियों और नागरिकों ने रेसलिंग टीम को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताते हुए उनकी मेहनत को सलाम किया है।