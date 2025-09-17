नेतन्याहू के विमान की यमन के मिसाइल हमलों के बाद आपात लैंडिंग 

ज़ायोनी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़ इस्राईली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विशेष विमान उस समय इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर हो गया जब यमन से इस्राईल की ओर एक मिसाइल दागी गई।

रिपोर्टों में कहा गया कि मंगलवार को छोड़ी गई इस मिसाइल के कारण लाखों इस्राईली नागरिकों को बंकरों में पनाह लेनी पड़ी। इस दौरान इस्राईली सैन्य सिस्टम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, कई इलाक़ों में सायरन बज उठे और तेज़ धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं।

यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन ने खबर देते हुए कहा कि मंगलवार को उन्होंने इस्राईल पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल "फ़िलिस्तीन-2" और एक ड्रोन से हमला किया। समूह ने बताया कि इन दोनों हमलों का निशाना "याफ़ा क्षेत्र का एक संवेदनशील ठिकाना और दक्षिणी फ़िलिस्तीन के उम्मुल-रशराश क्षेत्र में स्थित रामोन एयरपोर्ट था।

वहीं, इस्राईली सेना ने मंगलवार को दावा किया कि उसने यमन के अल-हुदैदह बंदरगाह की बुनियादी संरचनाओं को निशाना बनाया है।